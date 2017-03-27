Партия Меркель победила на выборах в земельный парламент Сааре

Партия Меркель ХДС в земельном парламенте Сааре предварительно получила 24 мандата, а социал-демократы - 17

На выборах в парламент федеральной земли Саар побеждает Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительным итогам, за ХДС проголосовали почти 40,7% избирателей.



Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет кандидат в канцлеры Мартин Шульц, набрала 29,6%.

Левая партия набрала почти 13 % и останется третьей по величине партией в земельном парламенте.



Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 6%.



"Союз-90"/"Зеленые" набрал 4% голосов и лишился места в парламенте.



В земельном парламенте Сааре, предварительно, ХДС получит 24 мандата, СДПГ -17 мест, левые - 7 и "АдГ" - 3.



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