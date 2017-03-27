USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Партия Меркель победила на выборах в земельный парламент Сааре

27.03.2017 01:59
Партия Меркель ХДС в земельном парламенте Сааре предварительно получила 24 мандата, а социал-демократы - 17
Партия Меркель победила на выборах в земельный парламент Сааре
Фото: EPA

На выборах в парламент федеральной земли Саар побеждает Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительным итогам, за ХДС проголосовали почти 40,7% избирателей.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет кандидат в канцлеры Мартин Шульц, набрала 29,6%.

Левая партия набрала почти 13 % и останется третьей по величине партией в земельном парламенте. 

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 6%.

"Союз-90"/"Зеленые" набрал 4% голосов и лишился места в парламенте. 

В земельном парламенте Сааре, предварительно, ХДС получит 24 мандата, СДПГ -17 мест, левые - 7 и "АдГ" - 3.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 