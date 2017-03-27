Партия Меркель победила на выборах в земельный парламент Сааре
На выборах в парламент федеральной земли Саар побеждает Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По предварительным итогам, за ХДС проголосовали почти 40,7% избирателей.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую возглавляет кандидат в канцлеры Мартин Шульц, набрала 29,6%.
Левая партия набрала почти 13 % и останется третьей по величине партией в земельном парламенте.
Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 6%.
"Союз-90"/"Зеленые" набрал 4% голосов и лишился места в парламенте.
В земельном парламенте Сааре, предварительно, ХДС получит 24 мандата, СДПГ -17 мест, левые - 7 и "АдГ" - 3.
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