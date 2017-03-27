Акции против коррупции в Москве: задержанных больше тысячи

В отделениях все еще остаются 120 человек, в некоторых ОВД задержанных допрашивали из-за травмы полицейского

По обновленным данным ОВД-Инфо, количество задержанных в Москве во время акций против коррупции - 1030 человек.



В 51-м отделении полиции остаются минимум 120 человек.



Как минимум в 22 отделениях задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета РФ - в связи с травмой, которую получил сотрудник полиции на Тверской улице во время акций.



Большинству уже отпущенных из отделений оформили административное правонарушение за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Среди задержанных организатор акции Алексей Навальный. Также задержаны все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

Согласно официальным данным МВД РФ, задержаны около 500 человек.

26 марта в около 100 городах по всей России прошли акции против коррупции. Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

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