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Теракт в Лондоне: арестован новый подозреваемый

27.03.2017 05:57
Полиция по подозрению в причастности теракта всего арестовала 12 человек, но девять уже отпустила
Теракт в Лондоне: арестован новый подозреваемый
Фото: EPA

В Бирмингеме полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Полиция заявляет, что со среды, 22 марта, когда произошел теракт, задержаны 12 человек. Но девять из них отпустили. 

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировкаИсламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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