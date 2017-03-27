Теракт в Лондоне: арестован новый подозреваемый
В Бирмингеме полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.
Полиция заявляет, что со среды, 22 марта, когда произошел теракт, задержаны 12 человек. Но девять из них отпустили.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировкаИсламское государство.
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