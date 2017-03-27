Теракт в Лондоне: арестован новый подозреваемый

Полиция по подозрению в причастности теракта всего арестовала 12 человек, но девять уже отпустила

В Бирмингеме полиция арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.



Полиция заявляет, что со среды, 22 марта, когда произошел теракт, задержаны 12 человек. Но девять из них отпустили.