РФ пытается вмешаться в выборы во Франции и ФРГ - сенатор США
27.03.2017 06:46
Член комитета по разведке сказал, что россияне вмешивались в выборы в США и делают то же самое во Франции и Германии
Марк Уорнен (фото - EPA)
Россия намерена вмешиваться в выборы во Франции и Германии. Об этом сказал член комитета по разведке в Сенате США, демократ Марк Уорнер в эфире NBC.
В деле о вероятных связях России и Трампа во время избирательной кампании "много дыма", прокомментировал Уорнер.
"Время покажет. Что мы знаем, это то, что россияне вмешивались и они делают то же самое сейчас во Франции и Германии", - сказал сенатор.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.
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