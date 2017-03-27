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РФ пытается вмешаться в выборы во Франции и ФРГ - сенатор США

27.03.2017 06:46
Член комитета по разведке сказал, что россияне вмешивались в выборы в США и делают то же самое во Франции и Германии
РФ пытается вмешаться в выборы во Франции и ФРГ - сенатор США
Марк Уорнен (фото - EPA)

Россия намерена вмешиваться в выборы во Франции и Германии. Об этом сказал член комитета по разведке в Сенате США, демократ Марк Уорнер в эфире NBC.

В деле о вероятных связях России и Трампа во время избирательной кампании "много дыма", прокомментировал Уорнер.

"Время покажет. Что мы знаем, это то, что россияне вмешивались и они делают то же самое сейчас во Франции и Германии", - сказал сенатор. 

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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