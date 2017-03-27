РФ пытается вмешаться в выборы во Франции и ФРГ - сенатор США

Член комитета по разведке сказал, что россияне вмешивались в выборы в США и делают то же самое во Франции и Германии

Россия намерена вмешиваться в выборы во Франции и Германии. Об этом сказал член комитета по разведке в Сенате США, демократ Марк Уорнер в эфире NBC.



В деле о вероятных связях России и Трампа во время избирательной кампании "много дыма", прокомментировал Уорнер.



"Время покажет. Что мы знаем, это то, что россияне вмешивались и они делают то же самое сейчас во Франции и Германии", - сказал сенатор.



6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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