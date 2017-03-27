Немецкие истребители проведут тренировочные полеты в Эстонии

Истребители ВВС Германии, базирующиеся в эстонском Эмари, охраняют небо над странами Балтии с конца августа 2016 года

Немецкие истребители Eurofighter на этой неделе проведут тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны сообщает ERR.ee.



Как отмечают военные, полеты будут проходить по рабочим дням, кроме четверга, на высоте не менее 152 метров и вдали от населенных пунктов.



Истребители ВВС Германии, базирующиеся в эстонском Эмари, охраняют небо над странами Балтии с конца августа 2016 года.



Согласно решению Североатлантического совета, военная авиация стран НАТО в порядке ротации охраняет воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда балтийские страны вступили в Альянс. На саммите в Чикаго в 2012-м миссия была продлена на неопределенный срок.

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Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован на авиабазе в Шяуляе (Литва).



18 марта 2017 года сообщалось, что в Эстонию прибыло первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше для сдерживания агрессии РФ.



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