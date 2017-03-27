На Австралию надвигается мощный циклон: людей эвакуируют
27.03.2017 09:33
Сила ветра с приходом циклона может достигать 300 км в час, отмечают метеорологи
Фото: EPA
Тысячи австралийцев покинули свои дома из-за приближения мощного циклона Дебби в городах северной части страны. Об этом сообщает Reuters.
По прогнозу Австралийского бюро метеорологии, что ветра с приходом циклона может достигать 300 км в час, и он будет самым мощным с 2011 года.
Временно приостановили работу крупные шахты.
"Австралийские аэропорты массово отменяют рейсы, в школах отменены занятия", - говорится в сообщении.
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