На Австралию надвигается мощный циклон: людей эвакуируют

Сила ветра с приходом циклона может достигать 300 км в час, отмечают метеорологи

Тысячи австралийцев покинули свои дома из-за приближения мощного циклона Дебби в городах северной части страны. Об этом сообщает Reuters.

По прогнозу Австралийского бюро метеорологии, что ветра с приходом циклона может достигать 300 км в час, и он будет самым мощным с 2011 года.

Временно приостановили работу крупные шахты.

"Австралийские аэропорты массово отменяют рейсы, в школах отменены занятия", - говорится в сообщении.

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