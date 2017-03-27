Сирийский оплот террористов Исламского государства взят в осаду

При наступлении на де-факто "столицу" джихадистской организации Исламское государство в Сирии - город Ракку - повстанцы выбили боевиков с аэродрома

Бойцы оппозиционного диктатору Башару Асаду альянса Силы демократической Сирии, действующее в стране при поддержке США, выбили джихадистов Исламского государства с военного аэродрома Табка под Раккой и сейчас проводят его разминирование. Об этом вчера, 26 марта, заявил неназванный пресс-атташе SDF, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

По словам бойца оппозиции, успех во время военной операции на аэродроме позволил альянсу окончательно отсечь пути сообщения из Ракки в западном направлении, а также завершить блокаду города, который четвертый год контролируется ИГ.

Аэродром находится в 50 километрах к западу от Ракки.

Следующей целью повстанческого объединения является находящаяся рядом с Табкой крупнейшая в Сирии плотина на реке Евфрат. Во время тяжелых бомбардировок она была частично разрушена, что представляет угрозу для городов, расположенных внизу по течению.

3 февраля 2017 года сообщалось, что Ракку отрезали от водоснабжения, а 6 марта повстанцы перекрыли дорогу между Раккой и Дейр эз-Зором, фактически окружив оплот ИГ со стороны суши.

Ракка на карте Сирии:

Город расположен в 160 км к востоку от Алеппо. С середины 1970-х годов экономика Ракки базируется на выработке электроэнергии на плотине, сельском хозяйстве и добыче нефти на близлежащих месторождениях.

Демократические силы Сирии (SDF) - альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, включает курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), различные арабские оппозиционные группы, а также ассирийские, армянские и туркменские отряды.

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