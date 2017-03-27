Прокуратура Южной Кореи добивается ареста экс-президента

Отстраненной от должности президента Южной Кореи Пак Кын Хе грозит более 10 лет тюрьмы

Прокуратура Южной Кореи намерена запросить ордер на арест бывшего президент страны Пак Кын Хе. Она подозревается в причастности к коррупционной деятельности, что и привело к ее отставке, передает издание The Huffingtonpost со ссылкой на агентство Reuters.

Пак Кын Хе могут предъявить обвинение в том, что ее близкая подруга Чхве Сун Силь требовала деньги у крупных фирм для двух фондов, созданных для поддержки политических инициатив бывшего президента.

Как только экс-президента Южной Кореи арестуют, у прокурора будет до 20 дней, чтобы продолжить расследование и подать обвинения против Пак Кын Хе.

Ей грозит более 10 лет тюрьмы за получение взятки от боссов крупных конгломератов, в том числе от руководителя Samsung Group.

В конце прошлого года в Южной Кореи вокруг президента Пак Кын Хе вспыхнул скандал, связанный с ее близкой подругой, которую подозревали в попытках за деньги влиять на решения руководства страны.

Президент принесла извинения из-за скандала, однако каждую субботу сотни тысяч корейцев продолжали протестовать у стен президентского дворца, требуя отставки Пак Кын Хе.

9 декабря 2016 года парламент Южной Кореи объявил импичмент Пак Кын Хе, она согласилась уйти в отставку.

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