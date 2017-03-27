Медведев в день протестов в России "неплохо" покатался на лыжах

Премьер государства-агрессора рассказал в Instagram, как провел воскресенье - день, когда в России прошли антикоррупционные протесты

Премьер-министр государства-агрессора России Дмитрий Медведев заявил, что в воскресенье, 26 марта, когда в РФ проходили массовые акции протеста против коррупции, он катался на лыжах. Об этом глава российского правительства сообщил в Instagram.



В комментариях к последней публикации Медведева в соцсети, посвященной Международному женскому дню, пользователь под ником ispiridonoff задал вопрос: "Привет! Как день?" - на что премьер ответил: "Неплохо, на лыжах покатался", сопроводив комментарий смайлом.





Фото: instagram.com/damedvedev

26 марта 2017 года в Москве и других российских городах прошли не согласованные с властями акции протеста против коррупции. Организатор - глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. Поводом для проведения митингов стало расследование фонда об имуществе Медведева. Вскоре после начала протестов Навальный был задержан и арестован, 27 марта состоится суд. В московском офисе ФБК прошли обыски.

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По данным МВД Москвы, в акциях приняли участие от семи до восьми тысяч человек. По данным очевидцев, в центр российской столицы вышли более 20 тысяч россиян. Задержаны более тысячи человек.



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