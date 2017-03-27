У побережья Ливии спасли более тысячи мигрантов

Мигранты пытались добраться до европейского побережья на резиновых и деревянных лодках

В акватории Средиземного моря у побережья Ливии удалось спасти более тысячи мигрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Спасательную операцию провели неправительственные организации SOS Méditerranée и Врачи без границ. Спасатели уточняют, что мигранты пытались добраться до европейского побережья на резиновых и деревянных лодках. Их подняли на борт двух спасательных судов, одна из женщин была мертва.

На судно Aquarius, которое совместно используют обе организации, в течение шести часов операции доставили в общем 645 человек. Еще одно судно, Prudence, которое недавно присоединился к миссии Врачей без границ, подобрало 412 спасенных.

После закрытия так называемого "балканского маршрута" опасный способ пересечения Средиземного моря из Ливии в Италию - единственный путь для мигрантов попасть в Европу. Только в течение последней недели были спасены более шести тысяч человек, которые пытались доплыть до европейского побережья. С начала года в Италию доставили более чем 22 тысяч спасенных мигрантов. Сотни людей погибают во время опасного путешествия.

24 марта 2017 года у побережья Ливии нашли две лодки, каждая из которых вмещает больше 100 человек. В воде обнаружили пятерых погибших. Предполагается, что более 200 мигрантов, которые плыли на этих лодках, вероятно, погибли.

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