Сход лавины в Японии: погибли школьники

В горах к северу от Токио десятки школьников попали под лавину, спасательная операция осложняется плохой погодой в зоне ЧП

В результате схода снежной лавины на горнолыжном курорте в Японии погибли восемь человек, пострадали десятки, в основном школьники. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

В Японии не объявляют человека погибшим до тех пор, пока врач не сделает официальное заявление о его смерти.

Пока врач не смог добраться до пострадавших и осмотреть их, поэтому власти префектуры Тотиги на острове Хонсю заявляют о восьми человек без "признаков жизни".

На месте схода лавины, в 160 километрах к северу от Токио, сейчас находятся спасатели. По их словам, еще два человека находятся в критическом состоянии.

Спасательная операция осложняется плохой погодой в зоне ЧП. Спасательные вертолеты не могут добраться до места схода лавины.

В восхождении участвовали более 50 школьников, учащихся высшей школы и 11 преподавателей.

13 февраля 2017 года на горнолыжном курорте во Франции четыре человека погибли под лавиной.

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