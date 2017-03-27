В Москве остаются задержанными несколько десятков человек

Всего в Москве во время прошедших накануне акций были задержаны 1030 человек

Согласно данным ОВД-Инфо, несколько десятков человек остаются задержанными в московских отделениях полиции.

26 марта сообщалось, что всего в Москве во время акций были задержаны 1030 человек.

Часть людей отпустили ночью, но в некоторых отделениях людей оставили до утра.

Восемь человек из 27 задержанных остались на ночь в ОВД Лефортово, двое - в ОВД Коньково и в ОВД Текстильщики, 10 человек - в ОВД Метрогородок, 23 человека - в ОВД Ярославский, 17 человек - в ОВД Даниловский.

Большинству уже отпущенных из отделений оформили административное правонарушение за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Среди задержанных организатор акции был Алексей Навальный. Также задержаны все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

Согласно официальным данным МВД РФ, задержаны около 500 человек.

26 марта в около 100 городах по всей России прошли акции против коррупции. Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

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