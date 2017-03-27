НАТО возьмется за модернизацию спутников, компьютеров и связи

Кибератаки прямых и потенциальных противников, развитие ракетной программы Ирана вынуждает блок финансировать усовершенствование оборонных рубежей

Североатлантический альянс до 2020 года намерен потратить около 3 млрд евро на модернизацию спутниковой сети и наземного компьютерного оборудования для улучшение ситуации с кибербезопасностью. Об этом со ссылкой пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного чиновника НАТО пишет агентство Reuters.

По данным источника, такая модернизация является вынужденной из-за ухудшения ситуации с киберугрозами и ракетной программой Ирана.

1,7 млрд евро Альянс намерен вложить в развитие спутниковой связи для объединения в единую систему обороны сухопутных, морских и воздушных сил. Еще 800 млн евро будет потрачено на обновление компьютерных сетей для управления систем ПРО и ПРО.

180 млн евро НАТО пустит на усовершенствование полевой связи солдат в бою. 71 млн евро уйдут на защиту от кибератак серверов 32 главных штабов блока.

Для выполнения отдельных частей этого плана нужно единогласное одобрение правительств стран-членов НАТО.

В руководстве блока план расходов обещают показать на апрельском саммите НАТО в Оттаве.

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