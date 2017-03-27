Жизнь около полумиллиона детей в Йемене под угрозой - ЮНИСЕФ

За два года конфликта в ближневосточной стране количество детей, жизнь которых находятся под угрозой, выросло втрое

От острого недоедания в Йемене страдают 462 тысячи детей, а их жизнь находятся под угрозой из-за недостаточного обеспечения продуктами питания и питьевой водой в условиях конфликта, который длится в стране последние два года. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на отчет Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

По данным организации, по сравнению с 2014 годом количество детей в Йемене, страдающих от голода, болезней и нищеты, возросло втрое.

В организации приводят статистику, которая свидетельствует об ужасном социально-экономическое положение в Йемене: половина населения страны живет менее чем на два доллара в день, около двух миллионов детей школьного возраста не посещают школы, поскольку многим из них приходится работать, чтобы выжить, от безысходности во многих семьях родители позволяют рекрутировать своих детей в ряды вооруженных формирований.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, страна поделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в городе Адене и которую поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и террористической группировкой Аль-Каида на Аравийском полуострове.

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