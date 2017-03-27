Лидера белорусской оппозиции отпустили из минского изолятора КГБ

Николай Статкевич сообщил, что его статус - подозреваемый, комментируя задержание, он добавил, что отказался давать показания, когда был в изоляторе

Белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича отпустили из минского изолятора Комитета государственной безопасности Беларуси. Об этом сообщил сам Статкевич, информации о месте содержания которого не было в течение трех дней, сообщает Радио Свобода.

"Мой статус - подозреваемый. Сегодня сказали, что берут для следственных действий, но неожиданно отпустили", - сказал Статкевич.

Комментируя свое задержание, он также сообщил, что отказался давать показания, когда был в изоляторе.

Николая Статкевича арестовали 23 марта в Минске. В СИЗО КГБ Статкевичу показали постановление о возбуждении против него уголовного дела за "подготовку к массовым беспорядкам". В нем было написано, что с 2011 года Статкевич и группа неустановленных лиц готовили массовые беспорядки.

Сам Статкевич подчеркнул, что с декабря 2010 года и по август 2015-го находился за решеткой по делу о массовых беспорядках.

Тем временем в пресс-службе КГБ опровергли заявления Статкевича о том, что он был под арестом и что против него открыли уголовное дело.

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25 марта в Минске состоялся разгон антиправительственной акции, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и ЕС. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в Минске.

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