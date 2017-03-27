Протесты в Москве: суд оштрафовал Навального

Глава Фонда борьбы с коррупцией попросил вызвать в суд премьер-министра РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Дождь.

"Навального признали виновным в организации несанкционированной массовой акции в Москве", - отмечает издание.

Суд признал политика виновным в нарушении первой части статьи 20.2.2 КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка.

Тверской суд рассматривал два обвинения Навальному. Политику также вменяли статью 19.3 КоАП - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

В ходе заседания Навальный попросил вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Я хочу вызвать в суд реального организатора вчерашнего митинга. Он сможет объяснить, почему столько людей вышли вчера на улицы", - сказал Навальный.

Адвокат политика Ольга Михайлова уличила полицию в переписывании протокола о задержании Навального.

"Полицейские понимали, что задерживают Навального незаконно, поэтому подделали протокол", - утверждает защита политика.

"В изначальном протоколе мероприятие было названо публичным, но теперь обвинение вменяет Навальному организацию стихийного шествия, за что предусмотрен административный арест", - добавила адвокат.

26 марта Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении.

В Москве в этот же день проходила несогласованная акция против коррупции.

По данным СМИ, поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

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