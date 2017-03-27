Линкявичюс: Запад может ввести против Беларуси новые санкции

По словам министра, появление в Беларуси политических заключенных может отразиться как на внутренней, так и на внешней политике

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал подавление протестов в Минске. Он не исключает, что страны Запада могут ввести против Беларуси новые санкции в случае появления там политических заключенных. Об этом Линкявичюс сказал в эфире LRT Radijas.

По словам министра, такие действия властей Беларуси могут отразиться как на внутренней, так и на внешней политике.

"Это на самом деле отразится не только на внутренней политике, где таким образом ситуация не будет стабилизирована, но это отразится и на дальнейших отношениях с ЕС и соответственно на всех вытекающих из этого других договоренностях, которые, на самом деле, были бы выгодны Беларуси, как стране", - сказал Линкявичюс.

25 марта в Минске силовики разогнали оппозиционную акцию, около 700 человек были арестованы. Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице. В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия и свободы выражения мыслей.

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