Белый дом отрицает передачу Германии счета за услуги НАТО - CNBC

В Белом доме заявили, что информация о выставленном Германии счете на $375 млрд, которые она якобы задолжала НАТО, является ложной

Белый дом отрицает информацию о том, президент США Дональд Трамп передал канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на $375 млрд за оборону Германии. Об этом сообщает CNBC.

Эти деньги Германия якобы "задолжала" НАТО за свою защиту. Однако факт наличия такого счета был категорически отвергнут представителем Белого дома Майклом Шортом.

27 марта 2017 года в The Times сообщили о том, что президент США Дональд Трамп якобы вручил при встрече канцлеру Германии Ангеле Меркель счет за "долг" перед НАТО. По информации СМИ, цифра в переданной записке - более $375 млрд.

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