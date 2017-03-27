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Референдум Эрдогана: диаспора в Европе уже голосует

27.03.2017 16:11
Около 5,4% от общего числа турецких избирателей проживают за рубежом; некоторые из них уже голосуют на плебисците об усилении полномочий президента
Референдум Эрдогана: диаспора в Европе уже голосует
Фото: ЕРА

Для проживающих за рубежом граждан Турции референдум по вопросу конституционных изменений, которые расширят полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, уже начался: с 27 марта они имеют возможность проголосовать. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Турки, проживающие за пределами исторической родины в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Дании, могут проголосовать до 9 апреля, а основная часть референдума состоится в Турции 16 апреля.

Право голоса имеют около 3 млн "зарубежных" турок, что составляет около 5,4% от общего числа избирателей. Около половины таких избирателей проживает в ФРГ.

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Если большинство граждан Турции одобрят правки в Конституцию страны, Эрдоган получит право лично формировать Кабмин и назначать высших чиновников. Также в его власти будет возможность распустить парламент и объявить чрезвычайное положение. Кроме того, глава государства сможет легально сохранить связь с политической партией.

Фактически, президент сможет быть одновременно и главой правительства; при этом пост премьера будет упразднен в 2019 году.

24 марта 2017 года Эрдоган заявил, что Турция продолжит экономическое партнерство с ЕС, но пересмотрит все политические и административные связи с ним. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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