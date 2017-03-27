Референдум Эрдогана: диаспора в Европе уже голосует

Около 5,4% от общего числа турецких избирателей проживают за рубежом; некоторые из них уже голосуют на плебисците об усилении полномочий президента

Для проживающих за рубежом граждан Турции референдум по вопросу конституционных изменений, которые расширят полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, уже начался: с 27 марта они имеют возможность проголосовать. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Турки, проживающие за пределами исторической родины в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Швейцарии и Дании, могут проголосовать до 9 апреля, а основная часть референдума состоится в Турции 16 апреля.

Право голоса имеют около 3 млн "зарубежных" турок, что составляет около 5,4% от общего числа избирателей. Около половины таких избирателей проживает в ФРГ.

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Если большинство граждан Турции одобрят правки в Конституцию страны, Эрдоган получит право лично формировать Кабмин и назначать высших чиновников. Также в его власти будет возможность распустить парламент и объявить чрезвычайное положение. Кроме того, глава государства сможет легально сохранить связь с политической партией.

Фактически, президент сможет быть одновременно и главой правительства; при этом пост премьера будет упразднен в 2019 году.

24 марта 2017 года Эрдоган заявил, что Турция продолжит экономическое партнерство с ЕС, но пересмотрит все политические и административные связи с ним.

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