В МИД сообщили о задержании еще одного украинца в Минске

По данным консульской службы МИД, в Минске задержан еще один гражданин Украины за участие в протестах в Беларуси

В Минске задержан еще один гражданин Украины из-за участия в митинге на Дне Воли в Беларуси. Об этом в эфире Hromadske.ua сообщил начальник Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17:00 решение о привлечении его к ответственности не принято", - сказал Кирилич.

По его словам, Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинцев.

Ранее сообщалось, что В Минске на 15 суток арестовали гражданин Украины Руслана Терещенко из-за участия в демонстрациях в столице Беларуси 25 марта.

25 марта по всей Беларуси прошли акции оппозиции к неофициальному Дню Воли. В ходе акций протеста в Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции ко Дню Воли, а также против декрета президента Александра Лукашенко.

Аресты осудили США и Евросоюз. В Украине прошли акции солидарности с задержанными в белорусской столице.

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