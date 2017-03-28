Илон Маск хочет связать компьютеры и мозг человека - WSJ

По информации источников WSJ, Маск еще в июле зарегистрировал компанию, которая работает над созданием нейронной технологии

Илон Маск хочет объединить компьютеры с человеческим мозгом, чтобы помочь людям успевать за машинами, и открыл компанию, которая над этим работает. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Компания называется Neuralink. Она работает над созданием нейронной технологии, которая позволила бы человеку связываться напрямую с компьютером без физического взаимодействия.



Neuralink зарегистрирована в июле 2016 года как компания медицинских исследований.



В Tesla отказались комментировать эту информацию.

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