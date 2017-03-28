Глава бундестага об Эрдогане: Следующий путч может быть успешным

Норберт Ламмерт обвинил турецкого президента в разрушении "хрупкой демократической системы" в стране и переходе на авторитарное правление

Путчем против демократии назвал председатель бундестага Норберт Ламмерт конституционную реформу в Турции, которая, если будет проголосована на референдуме, значительно расширит полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Современная Турция, которая идет по такому пути, может отвернуться от европейской цивилизации, считает Ламмерт. По его мнению, то, что намерены сделать Эрдоган и правительство страны, - это "превращение несомненно хрупкого, но демократического порядка в авторитарную систему".

Свое мнение немецкий политик высказал в понедельник, 27 марта, на мероприятии фракции "левых" в бундестаге.

После неудавшегося путча в Турции, Эрдоган систематически ломает политическую систему страны, чем "подрывает конституционный порядок", отметил немецкий политик. "Вторая попытка путча грозит стать успешной", - полагает Ламмерт.

Он также раскритиковал "как примечательное, так и непонятное согласие парламента на лишение себя власти". Это "беспрецедентное событие новейшей истории", считает председатель бундестага.

Объявленный Эрдоганом еще один референдум, на котором может быть поднят вопрос о дальнейших переговорах Турции по вступлению в ЕС, кажется Ламмерту "несущественным", так как внедрение конституционной реформы уже будет обозначать "демонстративное отворачивание от европейской цивилизации".

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Для проживающих за рубежом граждан Турции референдум по вопросу конституционных изменений, которые расширят полномочия Эрдогана, уже начался: с 27 марта они имеют возможность проголосовать.

Если большинство граждан Турции одобрят правки в Конституцию страны, Эрдоган получит право лично формировать Кабмин и назначать высших чиновников. Также в его власти будет возможность распустить парламент и объявить чрезвычайное положение. Кроме того, глава государства сможет легально сохранить связь с политической партией.

Фактически, президент сможет быть одновременно и главой правительства; при этом пост премьера будет упразднен в 2019 году.

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