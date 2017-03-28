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В Германии говорят о возможности бойкота футбольного ЧМ-2018 в РФ

28.03.2017 13:22
Ситуация, в которой находится гражданское общество в России, резко ухудшилась, сказал уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с РФ
В Германии говорят о возможности бойкота футбольного ЧМ-2018 в РФ
Фото: скриншот видео

После последних массовых задержаний участников антикоррупционных протестов в Москве с применением насилия полицией немецкие политики восстановили дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"С тех пор, как в декабре 2008 года Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решила провести мировое первенство в РФ, ситуация, в которой находится гражданское общество в этой стране, резко ухудшилась", - сказал сегодня уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер.

Он напомнил, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в "исключительной компетенции ФИФА".

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Фукс отметил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить любые чемпионаты мира.

Он считает, что неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью приведет к тому, что многие футбольные болельщики воздержатся от поездки в Россию на ЧМ-2018.

"Бойкот международных спортивных соревнований должен быть "редким исключительным случаем", однако Россия уже не первый год движется в опасном направлении, нарушая международное право и права человека, что "абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Фукс.

26 марта сообщалось, что, по информации ОВД-Инфо, 26 марта на акции против коррупции в Москве задержали 933 человека. Поводом для проведения акций стало расследование ФБК об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".

Читайте также: Акции против коррупции в Москве: как это было - фото, видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
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