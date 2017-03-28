"Он нам не Димон, он лыжник": карикатура DW на протесты в России
28.03.2017 14:04
Пока по российским городам в минувшее воскресенье вышедших на протестные акции людей "паковали" в автозаки, премьер Дмитрий Медведев катался на лыжах
Фото: ЕРА
26 марта по всей России прошли несанкционированные властями протесты, организованные Фондом борьбы с коррупцией местного оппозиционного политика Алексея Навального.
При разгоне митингующих полиция применила силу, а позднее к задержанным применили, по данным правозащитников, пытки: бросали в камерах с голыми бетонными полами, не давали воды и еды, отказывали в звонке родным.
Карикатурист Сергей Ёлкин изобразил реакцию Кремля на произошедшее по-своему:
Карикатура: Сергей Ёлкин / Радио Свобода
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил у себя в Instagram, что в воскресенье он катался на лыжах:
Карикатура: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle
26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Поводом стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон".
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