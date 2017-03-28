"Он нам не Димон, он лыжник": карикатура DW на протесты в России

Пока по российским городам в минувшее воскресенье вышедших на протестные акции людей "паковали" в автозаки, премьер Дмитрий Медведев катался на лыжах

26 марта по всей России прошли несанкционированные властями протесты, организованные Фондом борьбы с коррупцией местного оппозиционного политика Алексея Навального.

При разгоне митингующих полиция применила силу, а позднее к задержанным применили, по данным правозащитников, пытки: бросали в камерах с голыми бетонными полами, не давали воды и еды, отказывали в звонке родным.

Карикатурист Сергей Ёлкин изобразил реакцию Кремля на произошедшее по-своему:





Карикатура: Сергей Ёлкин / Радио Свобода



