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30 марта пройдет заседание Совета Россия-НАТО - Столтенберг

28.03.2017 14:05
Заседание состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
30 марта пройдет заседание Совета Россия-НАТО - Столтенберг
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

30 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"После консультаций с членами Совета Россия-НАТО я пригласил их на заседание на уровне послов. Заседание состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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