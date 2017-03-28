30 марта пройдет заседание Совета Россия-НАТО - Столтенберг
28.03.2017 14:05
Заседание состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Йенс Столтенберг (фото - EPA)
30 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"После консультаций с членами Совета Россия-НАТО я пригласил их на заседание на уровне послов. Заседание состоится 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.
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