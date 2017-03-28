Австрия хочет избавиться от обязательств по приему беженцев

Власти Австрии хотят выйти из соглашения о распределении беженцев между странами Евросоюза

В правительстве Австрии заявили, что уже выполнили свое обязательство по приему беженцев и будут добиваться освобождения от необходимости принимать больше просителей убежища в рамках соглашения между странами Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы считаем, что Австрии необходимо исключение из-за того, что она уже выполнила свое обязательство. Мы обсудим это с Европейской комиссией... Мы отправим письмо как можно скорее, а затем начнем обсуждение", - сказал канцлер Кристиан Керн.

Этот шаг является новым ударом для системы переселения, которая практически не осуществляется из-за оппозиции, возглавляемой восточноевропейскими странами, включая Польшу и Венгрию.

1 марта 2017 года сообщалось, что правящая коалиция Австрии готовит закон, который позволит отказывать в предоставлении жилья просителям убежища, чьи прошения были отклонены.

Читайте также: Австрия предлагает ЕС наказывать страны, не принимающие мигрантов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.