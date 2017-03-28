Первые граждане Грузии вылетели в Европу без виз

С сегодняшнего дня, 28 марта 2017 года, для Грузии начал действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне

Первые граждане Грузии, воспользовавшиеся безвизовым режимом со странами Евросоюза, вылетели в 04.55 утра 28 марта из международного аэропорта Тбилиси в Варшаву. Утром из Тбилиси и Кутаиси в направлении стран ЕС вылетели еще несколько рейсов. Об этом сообщает JAMnews.

"Странное чувство, что мне не пришлось брать визу. Не пришлось проводить часы в консульстве, и это очень удобно. Поздравляю всех с этим историческим днем", - сказала журналистам телекомпании "Рустави-2" одна из пассажиров рейса Тбилиси-Варшава Тамта Мумладзе. Она отправилась в Гамбург в качестве туриста и вернется через неделю.

В семь часов утра и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вылетел в Афины вместе с правительственной делегацией и сопровождающей группой из студентов и ученых.

"Сегодня исторический день - для граждан Грузии окончательно открыто безвизовое передвижение в страны Евросоюза, Шенгенской зоны. Это очень большое достижение и хорошая возможность для граждан Грузии получше узнать Евросоюз, те ценности, на которых стоит Европа. Это хорошая возможность для студентов участвовать в различных образовательных программах", - заявил Георгий Квирикашвили в аэропорту.

По его словам, грузинская делегация проведет встречи в Афинах, а днем отправится в Брюссель, "где мы отпразднуем это большое достижение, которое является результатом не только последовательной, интенсивной работы правительства, но и большого участия наших граждан".

С сегодняшнего дня, 28 марта 2017 года, для Грузии начал действовать безвизовый режим в Шенгенской зоне. В связи с этим глава МВД Грузии подписал указ, согласно которому пограничники обязаны проводить подробное собеседование с гражданами Грузии, отправляющимися в страны Евросоюза.





Фото: jam-news.net

Грузинские граждане могут находиться в странах Шенгенской зоны без виз максимум до 90 дней в течение 180 дней. Безвизовый режим предполагает свободное передвижение по территории Шенгенской зоны, в которую входят 22 страны Евросоюза, четыре страны, не являющиеся членами Евросоюза, и четыре страны-кандидата на вступление в Шенгенскую зону.

Исключением являются две страны Евросоюза - Великобритания и Ирландия, с ними у Грузии сохраняется визовый режим.

1 марта в Брюсселе были подписаны документы, необходимые для либерализации визового режима между ЕС и Грузией.

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