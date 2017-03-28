МИД Ирана: Россия может использовать наши военные базы

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что РФ может использовать военные базы на территории Ирана для нанесения ударов по террористам в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил сегодня, 28 марта, что Россия может использовать иранские военные базы для нанесения воздушных ударов по боевикам в Сирии "в каждом конкретном случае". Об этом сообщает Reuters.

Летом 2016 года российские самолеты использовали авиабазу в Иране для осуществления атак на боевые объекты в Сирии. Однако сотрудничество прекратилось после того, как некоторые иранские законодатели назвали это нарушением конституции Ирана, запрещающей иностранные военные базы.

"У России нет военной базы (в Иране), у нас есть хорошее сотрудничество, и в каждом конкретном случае, когда россиянам необходимо бороться с терроризмом, используя иранские объекты, мы примем решение", - сказал Зариф.

Глава МИД Ирана входит в иранскую делегацию во главе с президентом Хасаном Рухани, которая прибыла в Москву в понедельник.

Он сказал, что региональные вопросы, в том числе тема Сирии, будут обсуждаться в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

25 марта США ввели санкции против восьми российских компаний и организаций за нарушение закона INKSNA, запрещающего поставки вооружений в Иран, КНДР и Сирию.

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