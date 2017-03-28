В Париже полиция застрелила китайца: МИД КНР требует объяснений

В воскресенье ночью 56-летний мужчина китайского происхождения был застрелен полицией в своем доме на глазах у семьи

МИД Китая требует от французской стороны объяснений после того, как в Париже полиция застрелила китайца, что вызвало массовые беспорядки с участием представителей китайской общины. Об этом сообщает Reuters.

Французская полиция заявила сегодня, что начато расследование инцидента.

По сообщениям СМИ, в воскресенье ночью 56-летний мужчина китайского происхождения был застрелен полицией в своем доме на глазах у семьи. Правоохранители были вызваны якобы из-за конфликта, который возник у мужчины с соседями.

В полиции утверждают, что мужчина напал на их представителей с ножницами. В то же время, по словам членов семьи убитого, он держал в руке ножницы потому, что в тот момент чистил рыбу.

Инцидент вывел на улицы в китайском квартале Парижа около 100 членов франко-китайской общины. Сообщается, что в ходе противостояния с полицией были подожжены несколько автомобилей. Трое сотрудников полиции получили легкие ранения.

Министерство иностранных дел КРН сообщило во вторник, что французский дипломат был вызван для дачи пояснения. В МИД также отметили, что рассчитывают на тщательное расследование инцидента, а также принятие мер по обеспечению безопасности китайских граждан во Франции.

7 февраля 2017 года сообщалось, что во Франции полицейскому выдвинуто подозрение в жестоком изнасиловании жителя пригорода Парижа.

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