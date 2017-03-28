Финиш 43-летнего дела: Карлос Шакал получил третье пожизненное

Во Франции по делу о теракте 1974 года в парижской галерее Drugstore, когда от взрыва гранаты погибли двое и были ранены 34 человека, суд вынес вердикт: ныне 67-летний венесуэльский ультралевый радикал Ильич Рамирес Санчес, более известный как Карлос Шакал, получил пожизненный срок - уже третий. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Бывший террорист №1 в мире отбывает два пожизненных срока во французской тюрьме Клерво. Первое из них он получил за убийство парижских полицейских в 1975 году, второе - за взрывы в Марселе в начале 1980-х, когда погибли 11 человек и более 150 были ранены.

Обвинения в причастности к теракту в галерее Шакал всегда отрицал, несмотря на то, что неоднократно хвастался что в общей сложности жертвами его терактов стали якобы более 1500 человек.

Террорист стал известен в 1975 году после захвата в Вене в заложники 11 министров из стран-членов ОПЕК. В 1994 году в суданской больнице его схватили французские спецслужбы.

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