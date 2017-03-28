Каспаров: Рушатся мифы о безоговорочной поддержке Путина в России

Недовольство режимом президента РФ Владимира Путина пронизывает разные слои общества в России, причем на протесты 26 марта вышли даже те, кто родился уже при нем во главе государства. Более того, всенародная поддержка Путина в РФ - миф, считает российский оппозиционный политик Гарри Каспаров, пишет агентство Delfi.

"То, что основу протестующих составляла молодежь, даже тинейджеры, которые родились при Путине, указывает на качественное изменение всей протестной ситуации. Важно, что это не только Москва и Петербург, - практически все крупные города стали частью массового протестного движения. Мы можем говорить, что от Владивостока до Петербурга выходили люди, объединенные идеей неприятия существующей власти", - считает он.

По его мнению, "все мифы о безоговорочной поддержке Путина рушатся". Также Каспаров считает, что путинская телепропаганда якобы уже не действует из-за того, что "почти двухмиллионная" аудитория оппозиционного политика Алексея Навального в Twitter "не подвержена влиянию ТВ".

Каспаров уверен, что недовольство кремлевским режимом "пронизывает разные слои общества", но желания идти на компромисс у Путина он не видит.

"Все, что мы знаем про Путина, - это его абсолютная неготовность идти на компромиссы, уступки. Он воспринимает любую уступку или компромисс как слабость. Сегодня он сдает премьер-министра Дмитрия Медведева, завтра придут за ним", - подытожил российский оппозиционер.





26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Поводом для акций стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева , которое называлось "Он вам не Димон".

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