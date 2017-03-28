Трамп откажется от плана Обамы по борьбе с глобальным потеплением

Решение Трампа отменит "План чистой энегрии", в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, отменяющий ключевые элементы плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы. Об этом сообщает Би-би-си.

Это решение отменит "План чистой энегрии", в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

В соответствии с этим указом будет урезан бюджет Агетнтства по охране окружающей среды США. Пересмотру подлежат также правила для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности.

Дональд Трамп обещает отменить ряд "зеленых" законов, которые, по его словам, вредят экономике.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал выйти из Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.

По словам Белого дома, эти новые меры "помогут сохранить энергию и электричество доступными, надежными и чистыми с тем, чтобы способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест".

Однако защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.

У Трампа принципиально иной подход к окружающей среде, чем у его предшественника. Барак Обама полагал, что климатические изменения это "реальность, которую нельзя игнорировать".

"План чистой энергии" был призван сократить выбросы парниковых газов на электростанциях, работающих на угле, чтобы выполнить обязательства, принятые в Париже.

Этот план был непопулярен в штатах, где у власти находятся республиканцы, и его постоянно оспаривали в суде, особенно представители бизнеса, связанного с использованием нефти, угля и газа в качестве топлива.

В прошлом году Верховный суд временно приостановил его действие, пока шло судебное разбирательство.

Администрация Трампа утверждает, что отмена этого плана приведет к созданию новых рабочих мест и снизит зависимость Америки от импортного топлива.

В Белом доме говорят, что президент намерен "двигаться вперед в области увеличения производства энергии в США".

"Предыдущая администрация обесценила рабочих своей политикой. Мы можем сберечь окружающую среду и при этом обеспечить людей работой", - утверждают в команде Трампа.

Президент намерен также на треть сократить финансирование Агентства по охране окружающей среды, главой которого он недавно назначил Скотта Прюитта, с недоверием.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление способствует развитию ряда заболеваний и, соответственно, становится причиной депрессивных состояний у людей.

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