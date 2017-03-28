Австрия запрещает беженцам носить паранджу и раздавать Коран

Также беженцам придется выполнять общественные работы без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет урезана социальная помощь

Правительство Австрии одобрило пакет мер по интеграции беженцев, в который входит запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, полностью закрывающих тело и/или лицо, таких как паранджа и никаб. Об этом сообщает DW.



Согласно этой программе, в стране запрещается также раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана.

Кроме того, беженцы и искатели убежища с высокими шансами на получение такого статуса будут обязаны в течение года посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о ценности австрийского общества.

Также беженцам придется выполнять общественные работы без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет урезана социальная помощь.

По мнению министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, ответственного также за интеграцию, таким образом беженцы смогут завоевать уважение австрийского общества.

При этом уже через три месяца после подачи заявки на получение статуса беженца искатели убежища получат право устраиваться на работу.

Правительство рассчитывает, что интеграционные мероприятия обойдутся австрийскому государству в €200 млн до конца 2018 года.

Ранее правительство германской федеральной земли Бавария одобрило законопроект, запрещающий ношение паранджи в нескольких общественных местах.

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