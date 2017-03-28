Парламент Шотландии поддержал второй референдум о независимости

Шотландские депутаты считают, что референдум о независимости должен быть проведен до Brexit

Парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, за это решение проголосовали 69 депутатов, против - 59.

Правительство Великобритании уже заявило, что оно заблокирует проведение референдума до завершения процесса Brexit.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с первым министром Шотландии Никола Стерджен заявила, что сейчас не время для проведения референдума.

"Жители Шотландии должны иметь право выбирать между Brexit - возможно, очень трудным Brexit - и независимостью, они должны быть способны наметить свой собственный курс и создать истинное партнерство равных на этих островах", - сказала Стерджен.

Она добавила: "Я надеюсь, что правительство Великобритании будет уважать волю этого парламента, и если это произойдет, я буду добросовестно вступать в дискуссию и с готовностью идти на компромисс. Однако, если он решит не делать этого, я вернусь в парламент после пасхальных каникул, чтобы озвучить шаги, которые сделает шотландское правительство для продвижения воли парламента".

В 2014 году в Шотландии прошел референдум об отделении от Великобритании. Тогда около 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного королевства.



Предполагается, что Великобритания до конца марта 2017 года запустит официальную процедуру выхода из ЕС. Эта процедура займет примерно два года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.