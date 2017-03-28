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Трамп подписал указ, отменяющий экологические нормы Обамы

28.03.2017 22:09
Указ Трампа приостанавливает более полудюжины мер, принятых Обамой и одобряет использование ископаемого топлива
Трамп подписал указ, отменяющий экологические нормы Обамы
Дональд Трам (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, отменяющее нормы закона экс-президента Барака Обамы, направленные на сдерживание изменения климата. Об этом сообщает BBC.

Исполнительный указ об энергетической независимости Трампа приостанавливает более полудюжины мер, принятых Обамой и одобряет использование ископаемого топлива.

Среди инициатив, которые теперь отменяются - "План чистой энегрии", в соответствии с которым от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.

Бизнес-группы "высоко оценили" решение администрации Трампа, однако экологические организации осудили его, отмечает BBC.

Перед тем, как подписать приказ, Трамп заявил, что это положит конец "войне с углем" и "правилам уничтожения работы".

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "вытащить" США из Парижского соглашения по климату, согласованного более чем 200 странами в декабре 2015 года во Франции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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