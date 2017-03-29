Генсек ООН: Не поддерживая беженцев, мы помогаем ИГ и Аль-Каиде

По словам Гутерриша, не оказывая поддержку беженцам, страны помогают террористам

Перед беженцами закрывается все больше и больше дверей, у них все меньше и меньше возможностей. Если мир не поддержит беженцев, это по сути означает, что мир помогает таким, как Исламское государство и Аль-Каида. Они используют этот аргумент для того, чтобы привлекать все новых людей на свою сторону. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетив лагерь беженцев Заатари в Иордании, передает Центр новостей ООН.

Он призвал не оставлять беженцев на произвол судьбы и не забывать о глобальной угрозе терроризма.

Гутерриш также подчеркнул, что поддержка беженцев - это не просто проявление гуманности. Для международного сообщества это также защита собственных интересов, ведь терроризм - угроза глобального масштаба.

Генеральный секретарь ООН призвал увеличить масштабы помощи, оказываемой беженцам, а также принимающим их странам - таким, как Ливан и Иордания.

28 марта в правительстве Австрии заявили, что уже выполнили свое обязательство по приему беженцев и будут добиваться освобождения от необходимости принимать больше просителей убежища в рамках соглашения между странами Европейского Союза.

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