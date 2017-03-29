Боевики ИГ используют жителей Мосула в качестве живого щита - ООН

За период с 17 по 22 марта в западной части Мосула погибли, по меньшей мере, 307 мирных жителей, еще 273 получили ранения

Операция по освобождению западной части иракского города Мосул от боевиков Исламского государства превратилась в "мясорубку" для гражданского населения - силы коалиции бомбят жилые кварталы с воздуха, террористы убивают людей на земле. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и потребовал обеспечить защиту мирных жителей Мосула, передает Центр новостей ООН.

Как сообщается, только за период с 17 по 22 марта в западной части Мосула погибли, по меньшей мере, 307 мирных жителей, еще 273 получили ранения.

22 марта авианалет сил коалиции сравнял с землей жилой дом в квартале Ражм-Хадид в западном Мосуле. Незадолго до этого боевики ИГ согнали сюда мирных жителей из соседних кварталов, включая женщин и детей.

В ООН заявляют, что людей использовали как живой щит - в доме установили гранатомет для обстрела иракских войск, а периметр обложили взрывными устройствами, чтобы никто не бежал. В результате семилетняя девочка погибла, а восемь детей оказались погребены под обломками здания. Это всего лишь один инцидент из целой череды подобных трагедий.

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"ИГ прибегает к трусливой и подлой тактике, прикрываясь детьми и другими мирными жителями. Это нарушение самых базовых принципов человечности, достоинства и морали. Как напоминает Верховный комиссар ООН, согласно международному праву, использование "живых щитов" составляет военное преступление. Стрелять мирным жителям в спину при попытке бежать - чудовищная безнравственность", - говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека, которое процитировал на брифинге в Женеве его представитель Руперт Колвилл.

"Многие очевидцы рассказывают о том, как боевики ИГ запирают их в доме, а сами с крыши обстреливали позиции иракских войск. Мы слышим от людей о том, что боевики забирали их с собой при отступлении, - заявил также Колвилл.

Он обратился к иракскому правительству с призывом позаботиться о правах пострадавших жителей Мосула, в частности, предоставив им соответствующие компенсации, а также медицинскую и психологическую помощь.

26 марта в Мосуле в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более 100 человек.

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