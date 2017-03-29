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Разведка Турции следила за гражданами Германии - СМИ

29.03.2017 03:28
Разведка Турции следила за подозреваемыми в связях с Гюленом в Германии
Разведка Турции следила за гражданами Германии - СМИ
Фото: ЕРА

Национальная разведывательная служба Турции следила в Германии за сотнями людей, которые подозреваются в причастности к движению Фетхуллы Гюлена - главного оппонента президента Реджепа Эрдогана.

О масштабах этой операции стало известно после того, как глава национальной разведки Турции вручил некий список с именами своему немецкому коллеге Бруно Калю, пишут немецкие СМИ, передает Би-би-си.

В списке помимо фамилий содержатся адреса и телефонные номера, а также фотографии тех, за кем следила турецкая разведка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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