На Камчатке произошло землетрясение: угрозы цунами нет

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

Подземные толчки до пяти баллов после сильного землетрясения на Камчатке ощущались в четырех населенных пунктах Усть-Камчатского района РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным Камчатской геофизической службы РАН, сейсмическое событие магнитудой 6,7 произошло в среду днем в Беринговом море у восточного побережья полуострова.

Эпицентр находился в 85 километрах северо-восточнее поселка Крутоберегово Усть-Камчатского района и более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

"Сейсмособытие зарегистрировано на глубине 42 километра. Ощущалось в четырех населенных пунктах Усть-Камчатского района силой до 5 баллов", - сказал представитель оперативного штаба на месте ЧС, добавив, что в нескольких населенных пунктах (поселки Усть-Камчатск, Ключи, Козыревск) подземные толчки ощущались силой от двух до шести баллов.

По его словам, угрозы возникновения цунами нет.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, спасатели обследуют здания и сооружения.

В соответствии с прогнозом центра Антистихия, вероятность сильных землетрясений на юге Камчатского края с магнитудой свыше 7,0 в 2017 году превышает многолетнее среднее значение в 10 раз.

24 марта на юге Камчатки в России произошло извержение вулкана, который был неактивен на протяжении 200 лет.

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