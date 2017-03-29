В ПАСЕ обеспокоены визитом Аграмунта в Сирию: заявление

Делегации Украины, Дании и Польши инициировали заявление по поводу визита главы ПАСЕ в Сирию; позднее к заявлению присоединилась делегация Литвы

Делегации Украины, Дании и Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировали заявление в связи с недавним визитом президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией. Об этом в Facebook сообщил глава украинской делегации, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев.



Позднее он добавил, что к заявлению присоединилась делегация Литвы.



Подписанты выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о недавнем визите в Сирию делегации якобы "во главе с председателем ПАСЕ, испанским сенатором, господином Педро Аграмунтом" и рядом других европейских парламентариев, в компании влиятельных лиц нелегитимной Госдумы РФ.



Главы делегаций напомнили, что, начиная с 2012 года, ПАСЕ приняла ряд резолюций и рекомендаций, решительно осуждающих "грубые и систематические нарушения прав человека, увеличение количества преступлений против человечности, совершенных сирийскими военными и силами нацбезопасности". Кроме того, ассамблея в равной степени осуждает нападения на гражданских лиц и другие преступления, совершенные в Алеппо, в том числе "трагическое положение детей, не получивших гуманитарную помощь ООН, ситуацию, в которой многие школы и больницы пострадали от российских и сирийских воздушных бомбардировок, в результате которых много людей, и в том числе детей, погибло", подчеркивают подписанты.





Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

"Мы полностью отмежевываемся от вышеупомянутого визита в Сирию и призываем ПАСЕ публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не был санкционирован Парламентской ассамблеей. Мы сожалеем также, что предпринимаются попытки использовать этот визит как послание поддержки сирийской диктатуры, которую мы считаем ответственной за военные преступления", - говорится в заявлении.

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"Мы твердо убеждены в том, что на фоне обвинений в коррупции в Парламентской ассамблее визит, организованный российскими парламентариями при невыясненных с финансовой точки зрения обстоятельствах и представленный под эгидой ПАСЕ, может еще больше навредить авторитету ассамблеи и подорвать доверие европейских граждан к этому общеевропейскому межпарламентскому форуму", - отмечают подписанты.

21 марта 2017 года сообщалось, что в Сирию прибыла делегация членов ПАСЕ от Испании, Италии, Чехии и России во главе с Педро Аграмунтом.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации.



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