Туск получил письмо от Британии о начале Brexit

Через девять месяцев Великобритания прислала письмо, отметил глава Европейского совета

Глава Европейского совета Дональд Туск получил от поверенного в делах Великобритании письмо о формальном начале процедуры Brexit. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Через девять месяцев Великобритания прислала (письмо, - ред.)", - отметил он.

Таким образом, официальная процедура выхода Британии из состава ЕС началась.

29 марта сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, направленное в Европейский Союз и оповещающее его о выходе Британии из состава.

28 марта парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС.

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