В Литве хотят уменьшить количество русского языка на ТВ

Сейм Литвы приступил к рассмотрению предложения обязать, чтобы не менее 90% программ телеканалов было озвучено или снабжено субтитрами на языках ЕС

Во вторник, 28 марта, парламент Литвы в первом чтении принял поправку, обязывающую телеканалы транслировать не менее 90% программ на официальных языках Евросоюза. Об этом сообщает Delfi.

Поправкой также предлагается установить, чтобы ретранслируемая не на языке Европы телепрограмма - приравнивалась к программе, ретранслируемой или распространяемой в Интернете на официальном языке ЕС.

Отмечается, что аналогичные поправки вносила в сейм прошлого созыва президент Литвы Даля Грибаускайте, мотивируя "борьбой с враждебной пропагандой". Тогда поправки не были приняты.

Вместе с тем, во вторник сейм не принял предложение о том, чтобы более половины телеэфира было отдано европейской продукции.

Консерваторы в парламенте Литвы утверждают, что количество российской продукции на телевидении в последнее время заметно возросло.

"В 2007 году за одну неделю в январе литовские каналы показали 79 часов российской продукции, в 2016 году - 151 час, а в этом году - 198 часов, и это преимущественно было созданные в России телесериалы", - говорится в сообщении.

По словам авторов проекта, с помощью программ на русском языке Россия "привязывает" людей, которые смотрят такую продукцию, к своему "культурному и информационному пространству".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.