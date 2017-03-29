В Литве хотят уменьшить количество русского языка на ТВ
Во вторник, 28 марта, парламент Литвы в первом чтении принял поправку, обязывающую телеканалы транслировать не менее 90% программ на официальных языках Евросоюза. Об этом сообщает Delfi.
Поправкой также предлагается установить, чтобы ретранслируемая не на языке Европы телепрограмма - приравнивалась к программе, ретранслируемой или распространяемой в Интернете на официальном языке ЕС.
Отмечается, что аналогичные поправки вносила в сейм прошлого созыва президент Литвы Даля Грибаускайте, мотивируя "борьбой с враждебной пропагандой". Тогда поправки не были приняты.
Вместе с тем, во вторник сейм не принял предложение о том, чтобы более половины телеэфира было отдано европейской продукции.
Консерваторы в парламенте Литвы утверждают, что количество российской продукции на телевидении в последнее время заметно возросло.
"В 2007 году за одну неделю в январе литовские каналы показали 79 часов российской продукции, в 2016 году - 151 час, а в этом году - 198 часов, и это преимущественно было созданные в России телесериалы", - говорится в сообщении.
По словам авторов проекта, с помощью программ на русском языке Россия "привязывает" людей, которые смотрят такую продукцию, к своему "культурному и информационному пространству".
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