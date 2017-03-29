В Вашингтоне у здания Конгресса США произошла стрельба
Полиция открыла огонь у Здания конгресса США в Вашингтоне после того, как водитель попытался наехать на полицейских. Об этом сообщает ВВС.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщили в полиции, водитель пытался совершить наезд на полицейских, он задержан.
Позже агентство уточнило, что за рулем автомобиля была женщина. Мотивы ее поступка пока неизвестны.
По сообщению Reuters, водитель сначала врезался в машину полиции, а затем пытался сбить самих полисменов.
22 марта в Лондоне мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту и стал давить прохожих. Затем он свернул к зданию британского парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Вооруженный полицейский наряд застрелил нападавшего. 23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек. Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.
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