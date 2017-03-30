США обвинили Иран и Россию в причастности к уничтожению Алеппо

По словам постпреда США в ООН, Иран и Россия причастны к уничтожению режимом Асада населения и гражданской инфраструктуры в сирийском городе Алеппо

Иран и Россия причастны к уничтожению режимом Башара Асада населения и гражданской инфраструктуры в сирийском городе Алеппо и это военное преступление. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, передает Укринформ.

"Вместе с Россией и Ираном режим Асада уничтожил каждую больницу в восточном Алеппо. Четверть миллиона человек остались страдать. Это военные преступления", - заявила она.

Постпред также добавила, что на этом преступления Асада не завершились - были уничтожены целые жилые квартали, а сирийская разведка использует пытки, в том числе - детей.

Хейли подчеркнула, что эти действия привели к самому большому кризису беженцев со времен Второй мировой войны

Она также призвала Совбез ООН обратить внимание на эти нарушения и приложить усилия к обеспечению прав сирийцев.

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