В Турции суд решил заблокировать нидерландский сайт Booking.com
30.03.2017 01:16
Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств с целью предотвращения недобросовестной конкуренции
Фото: скриншот видео
Суд Стамбула приостановил работу сервиса по интернет-бронированию отелей, основанного в Амстердаме, Booking.com. Об этом сообщает турецкое агентство Hurriyet Daily News.
Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств (TURSAB) с целью предотвращения недобросовестной конкуренции. Однако в Ассоциации сообщили, что уже осуществленные брони не будут аннулированы.
28 марта председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт назвал конституционную реформу в Турции, которую будут рассматривать на референдуме, путчем против демократии.
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