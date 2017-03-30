В Турции суд решил заблокировать нидерландский сайт Booking.com

Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств с целью предотвращения недобросовестной конкуренции

Суд Стамбула приостановил работу сервиса по интернет-бронированию отелей, основанного в Амстердаме, Booking.com. Об этом сообщает турецкое агентство Hurriyet Daily News.

Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств (TURSAB) с целью предотвращения недобросовестной конкуренции. Однако в Ассоциации сообщили, что уже осуществленные брони не будут аннулированы.

28 марта председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт назвал конституционную реформу в Турции, которую будут рассматривать на референдуме, путчем против демократии.

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