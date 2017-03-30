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В Турции суд решил заблокировать нидерландский сайт Booking.com

30.03.2017 01:16
Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств с целью предотвращения недобросовестной конкуренции
В Турции суд решил заблокировать нидерландский сайт Booking.com
Фото: скриншот видео

Суд Стамбула приостановил работу сервиса по интернет-бронированию отелей, основанного в Амстердаме, Booking.com. Об этом сообщает турецкое агентство Hurriyet Daily News.

Иск был подан Ассоциацией турецких туристических агентств (TURSAB) с целью предотвращения недобросовестной конкуренции. Однако в Ассоциации сообщили, что уже осуществленные брони не будут аннулированы. 

28 марта председатель немецкого бундестага Норберт Ламмерт назвал конституционную реформу в Турции, которую будут рассматривать на референдуме, путчем против демократии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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