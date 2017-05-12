Российский Су-27 провоцировал противолодочный Боинг ВВС США

Российский истребитель пролетел на расстоянии шести метров от американского самолета Boeing P-8A Poseidon, предназначенного для уничтожения субмарин

Истребитель ВВС России Су-27 пролетел над акваторией Черного моря в шести метрах от противолодочного самолета-разведчика ВМС США. Об этом инциденте сообщил со ссылкой на заявление пресс-атташе американского флота в Европе Памелы Кунце канал NBC.

"9 мая 2017 года российский Су-27 сблизился на расстояние около 20 футов от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon, который на тот момент выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве", - сказала она.

По словам капитана ВМФ США, инцидент не получил трагического продолжения благодаря хладнокровности и профессионализму американского пилота.

Спикер флота США добавила, что самолеты и корабли ВМС США "регулярно взаимодействуют" с российскими военными в международных водах, и чаще всего все проходят "безопасно и профессионально".

На вооружении ВВС США находятся около полусотни Боингов P-8A Poseidon, предназначенных для обнаружения и уничтожения подлодок противника, разведки и других задач.

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30 мая 2015 года в Черном море российский истребитель пролетел на одной высоте с американским самолетом на расстоянии трех метров, после чего определенное время сопровождал американское воздушное судно, а затем покинул район полетов.

В начале мая 2017 года ВВС США подняли два истребителя на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски.

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