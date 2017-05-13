Макмастер: Трамп заставит РФ ответить за действия в Сирии

Встречи Трампа с чиновниками Кремля не помешают ему привлечь РФ к ответственности за действия на Ближнем Востоке, считает Макмастер

Постоянное общение президента США Дональда Трампа с чиновниками Кремля не помешает ему привлечь Россию к ответственности за "неподобающее поведение" на Ближнем Востоке и в других частях мира. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает The New York Post.

"Что президент дал четко понять, так это то, что он будет противостоять деструктивному поведению России, такому как поддержка кровавого режима Асада в Сирии…потакания Ирану, и это очень разрушительная политика и стратегия, которая применяется на всем Ближнем Востоке", - сказал он.

Макмастер отметил, что Трамп и его администрация, в то же время, будут "искать сферы сотрудничества" с Москвой. Однако сказал, что ряд проблем в сфере международной безопасности будет легче решить, "если Россия придет к выводу, что она бы лучше смогла продвигать свои интересы, сотрудничая с США и другими странами для решения этих конфликтов, а не увековечивания их".

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