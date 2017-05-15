Меркель: ЕС будет хорошо лишь тогда, когда Франция будет сильной

По итогам встречи в Берлине Меркель и Макрон отметили "критический исторический момент" для ЕС и договорились о создании дорожной карты действий

Германии будет хорошо на протяжении длительного времени, если хорошо будет Европе. А Европе будет хорошо только в том случае, если Франция будет сильной. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине, передает Deutsche Welle.

На пресс-конференции оба лидера отметили, что Европейский Союз находится сейчас в "критическом историческом моменте".

Меркель подчеркнула тесную связь интересов Парижа и Берлина. Политики заявили о намерении разработать дорожную карту проектов в ЕС и Еврозоне, над которой будут работать два государства совместно. После парламентских выборов во Франции в июле этого года планируется общее заседание двух правительств для обсуждения этой дорожной карты.

Канцлер также сообщила, что, по мнению Берлина, возможны внесения изменений в основополагающие соглашения ЕС. Макрон согласился, что в этом вопросе не может быть табу.

Президент Франции отметил необходимость преодоления чрезмерной бюрократии в ЕС и его перезапуска.

Он также пообещал, что Франция будет для Германии "прямым, откровенным и конструктивным партнером", передает RFI.

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