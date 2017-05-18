Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтикой
Польские истребители F-16 Jastrząb с базы в Литве перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М. Об этом сообщает Польское радио.
Инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 15 мая.
Это была первая боевая миссия в рамках нынешней смены миссии НАТО Baltic Air Policing, которая началась в мае. Миссия патрулирует воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией.
Польские F-16 вылетели с базы, чтобы идентифицировать объект, который появился над международными водами. Как оказалось, это был российский Ил-20 с выключенным транспондером.
Ил-20 летел в Калининград, но после перехвата самолет вернулся на базу.
Два российских истребителя Су-24 во вторник, 16 мая, трижды пролетели около голландского фрегата Evertsen в Балтийском море.
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