У команды Трампа было 18 контактов с РФ и Медведчуком в 2016 году

Журналисты-расследователи агентства установили, что помимо уже известных случаев связи команды нынешнего президента США с Кремлем были и другие

За последние семь месяцев президентской предвыборной гонки 2016 года в США контакты Майкла Флинна и других советников кандидата-республиканца Дональда Трампа с Россией были замечены по крайней мере в 18 случаях телефонных звонков и электронной переписки. Об этом агентству Reuters рассказали знакомые с ситуацией источники среди бывших и действующих американских чиновников.

"Эти взаимодействия в период между апрелем и ноябрем 2016 года включительно, о которых прежде не сообщалось, составляют часть материалов дела о возможном вмешательстве России в американские выборы и контактах между Трампом и РФ, которое расследуют в ФБР и Конгрессе", - пишут авторы статьи.

Шесть ранее неизвестных публике контактов - это телефонные разговоры между послом РФ в США Сергеем Кисляком и советниками Трампа, включая советника по нацбезопасности Флинна. Разговоры Кисляка с ним "активизировались" после 8 ноября, отмечают источники, и эти двое обсуждали "запасной" канал связи между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным "в обход бюрократии системы национальной безопасности", которую "обе стороны считали губительной для улучшенных отношений". Это подтвердили четверо нынешних чиновников.

В январе, напоминает агентство, новая администрация поначалу отрицала любые связи с российскими официальными лицами во время кампании 2016 года. "С той поры Белый дом и советники кампании подтвердили четыре контакта между Кисляком и тогдашними советниками Трампа", - отмечает Reuters.

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Один из контактов команды Трампа с приближенными к режиму в РФ людьми, пишет Reuters, был с украинским политиком Виктором Медведчуком. "Неясно, с кем он контактировал в ходе кампании Трампа, но поднималась тема отношений США и России", - отметили журналисты со ссылкой на свой источник.

Reuters кум Путина заявил, что никаких контактов с кем-то среди людей Трампа в 2016 году у него не было, так как он "ни с кем не знаком".

Общение кандидатов в президенты США с властями других стран, по словам американских политических обозревателей, - явление обычное, однако количество контактов команды Трампа с россиянами "было экстраординарным", особенно с учетом того, что это представители "враждебной" стороны.

Источники агентства отмечают, что не видели свидетельств того, что в этих взаимодействиях команды Трампа и РФ было что-то предосудительное.

"Но раскрытие данных о них может привести к усилению давления на Трампа и его людей с тем, чтобы они предоставили ФБР и Конгрессу все данные о таких контактах с российскими чиновниками и всеми, кто связан с Кремлем во время кампании и сразу после нее", - резюмировали журналисты.

Пресс-служба Белого дома не ответила на запрос Reuters о комментарии по поводу новых данных, адвокат Флинна отказался от комментария. В МИД РФ агентству посоветовали обратиться в Вашингтон.

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10 мая 2017 года Трамп уволил Коми, который, по данным СМИ, хотел расширить расследование вероятного вмешательства РФ в президентские выборы в США. В служебной записке в феврале Коми якобы сообщил, что Трамп просил его прекратить расследование предположительной связи между РФ и теперь уже бывшим советником президента США по нацбезопасности Майклом Флинном.

14 февраля Флинн подал в отставку. Ей предшествовала критика в его адрес за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года. 31 марта Флинн предложил сотрудничество в расследовании взамен на иммунитет от уголовного преследования. Сенат отказал.

17 мая спецсоветником в расследовании вероятного вмешательства РФ в президентские выборы США был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер, который был главой ФБР с 2011 по 2013 год.

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